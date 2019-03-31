بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام.. الوفد الأمني المصري يغادر قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
غادر الوفد الأمني المصري اليوم الأحد، قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/إيرز، بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام، وفق ما أفاد مصدر خاص لـ "دنيا الوطن".
غادر الوفد الأمني المصري اليوم الأحد، قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/إيرز، بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام، وفق ما أفاد مصدر خاص لـ "دنيا الوطن".
وأجرى الوفد مباحثات مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية، تركزت حول تثبيت التهدئة في قطاع غزة، وتهدئة الوضع خلال مليونية الأرض والعودة، التي نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أمس السبت.
يتبع..
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