شاهد: ملك المغرب يُفاجئ بابا الفاتيكان بتصرف غير مسبوق

رام الله - دنيا الوطنفاجأ العاهل المغربي الملك محمد السادس، ضيفه بابا الفاتيكان فرانسيس، بإلقائه خطاباً ترحيباً به بأربع لغات مختلفة، وهي العربية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية.وقالت وسائل إعلام مغربية، إن هذا الخطاب يُعد سابقة، باعتبارها المرة الأولى التي يلقي فيها الملك محمد السادس خطاباً بهذا العدد من اللغات.وأكد العاهل المغربي، في كلمته في ساحة مسجد حسان، أن "زيارة البابا فرانسيس لبلاده، حدث استثنائي يبرهن على العلاقات العريقة بين المغرب والفاتيكان".واستقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، بابا الفاتيكان فرانسيس، لدى وصوله إلى المغرب في زيارة رسمية، سيبحث فيها سبل تفعيل الحوار بين الأديان وقضايا المهاجرين.