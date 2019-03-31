ضبط 15 كغم من المخدرات في مخزن ببلدة الرام

رام الله - دنيا الوطنكشفت شرطة ضواحي القدس، فجر اليوم الأحد، مخزناً للمخدرات في بلدة الرام، وضبطت بداخله 15 كغم من مادة يشتبه أنها مادة القنب الهندي المهجن (الهايدرو) معدة وجاهزة للتغليف والترويج.وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، "بعد متابعة ورصد لعدة أيام لتاجر مخدرات كان يقوم بتجهيز ونقل كميات كبيرة من المخدرات في بلدة الرام شمال القدس، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الضواحي من تحديد مكان المخزن، وعلى الفور تحركت قوة من إدارة مكافحة المخدرات تساندها قوة من شرطة المحافظة، وتمت مداهمة بناية غير مأهولة مُحكمة الإغلاق بعد استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة" .وأضاف ارزيقات، أثناء عملية التفتيش تمكنت القوة من ضبط 15 كغم من مادة يشتبه أنها مادة القنب الهندي المهجن (هايدرو) كانت معدة ومخبأة وجاهزة للترويج، تم التحفظ عليها، وما زال العمل جارياً لإحضار التاجر الذي لاذ بالفرار قبل وصول القوة.