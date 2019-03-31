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الملك سلمان يتسلم مفتاح تونس الذهبي

الملك سلمان يتسلم مفتاح تونس الذهبي
الملك سلمان بن عبد العزيز
رام الله - دنيا الوطن
تسلّم الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز في مقر إقامته بالعاصمة التونسية أمس السبت، المفتاح الذهبي لمدينة تونس، والدكتوراه الفخرية الممنوحة له من جامعة القيروان.

وسلمت شيخة مدينة تونس، سعاد عبد الرحيم، الملك سلمان المفتاح الذهبي لمدينة تونس، وأعربت عن اعتزازها بالزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين للجمهورية التونسية، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).

وشكر الملك سلمان شيخة المدينة، معرباً عن سعادته وشكره لتسلم هذا الرمز الذي يحمل اسم مدينة عريقة.

كما تسلم الملك سلمان، شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة القيروان بتونس في الحضارة العربية والإسلامية، حيث منحه إياها وزير التعليم العالي، والبحث العلمي التونسي الدكتور سليم خلبوس، يرافقه مدير جامعة القيروان بتونس، الدكتور حمادي المسعودي، وعدد من عمداء كليات الجامعة.

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