قائد الجيش الجزائري يُكرر دعوته لإعلان عدم أهلية الرئيس للمنصب





وقال صالح في بيان أصدرته وزارة الدفاع: "غالبية الشعب الجزائري، رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط، يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي، والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب".



وأضاف أن هؤلاء المعارضين التقوا يوم السبت "من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي، وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري، يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وقال: إن "كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يُعد خطاً أحمر، هي غير مقبولة بتاتاً، وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية".



ويقضى الدستور، أن يتولى عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجزائري، السلطة كرئيس مؤقت لمدة 45 يوماً على الأقل في حالة تنحي بوتفليقة.

رام الله - دنيا الوطنجدّد الفريق أحمد قايد صالح، قائد الجيش الجزائري، دعوة لتطبيق (المادة 102) من الدستور؛ لإعفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه لعدم أهليته للمنصب، وذلك بعد احتجاجات بدأت قبل أسابيع للمطالبة بإنهاء حكم بوتفليقة المستمر منذ (20 عاماً).