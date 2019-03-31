أول انتخابات محلية منذ خمس سنوات تُجرى في ليبيا





وقال مسؤولون: إن الانتخابات جرت في تسعة مجالس فقط من بين 69 مجلساً محلياً في جنوب ليبيا وغربها يوم السبت، ولم ترد تقارير عن أعمال عنف أو تخريب، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وصرح رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، سالم بن تاهية، بأنه سيتم إجراء انتخابات محلية كل سبت إلى أن يجري 33 مجلساً انتخاباته، ثم تتم مواصلة العمل بعد انتهاء شهر رمضان، وبذلك يكون قد تم انتخاب كل المجالس.





إلى ذلك، ستعقد الأمم المتحدة مؤتمراً وطنياً في نيسان/ أبريل المقبل في محاولة لإنهاء الصراع السياسي بين الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس غربي ليبيا، وإدارة موازية في الشرق.



وتهدف جهود الأمم المتحدة إلى إعداد البلاد للانتخابات العامة التي طال تأجيلها.

رام الله - دنيا الوطنجرت في ليبيا، أمس السبت، انتخابات محلية نادرة في تسع بلدات، على الرغم من أن نسبة الإقبال في أول انتخابات تشهدها البلاد منذ خمس سنوات، لم تتجاوز 38 % تقريباً.