لليوم السادس.. الاحتلال يُواصل إغلاق بحر غزة أمام الصيادين

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



قال نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، نزار عياش: إن الاحتلال الإسرائيلي، يواصل اغلاق بحر غزة أمام الصيادين، لليوم السادس على التوالي.







وأوضح عياش، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الاحتلال يُغلق منذ ستة أيام بحر قطاع غزة أمام الصيادين، ويمنعهم من ممارسة أعمالهم، لافتاً إلى أن الاحتلال لم يسمح للصيادين بالدخول للبحر حتى اللحظة.





وأضاف عياش، أن النقابة لم تبلغ بأي إجراءات جديدة بخصوص توسيع مساحة الصيد ببحر القطاع، لافتاً إلى أن النقابة ستعقد اجتماعاً اليوم مع الجهات المختصة للاطلاع على التفاصيل الجديدة بهذا الشأن.

