الإحصاء: تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين عام 2018





حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1,085 دولار أمريكي خلال الربع الرابع من عام 2018، مرتفعاً بنسبة 3% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2017، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 362 دولار أمريكي خلال الربع الرابع من عام 2018، حيث سجل انخفاضاً بنسبة 6% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2017.



وسجل ارتفاعاً بنسبة 3% لفلسطين* مقارنة مع الربع الثالث من العام 2018 بالأسعار الثابتة، علماً أن سنة الأساس 2015. حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام 2018 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية* 2,888 مليون دولار أمريكي، وفي قطاع غزة 707 مليون دولار أمريكي.نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجماليبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين* بالأسعار الثابتة 779 دولار أمريكي خلال الربع الرابع من العام 2018 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.8% بالمقارنة مع الربع الرابع من العام 2017.