شؤون فلسطينية

الإحصاء: تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين عام 2018

الإحصاء: تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين عام 2018
رام الله - دنيا الوطن
أشارت التقديرات الأولية إلى حدوث تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين عام 2018 ليصل إلى 0.9% مقارنة مع 3% عام 2017 بالأسعار الثابتة.

حيث ارتفع في الضفة الغربية بنسبة 3% مقابل تراجع 7% في قطاع غزة خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017. وخلال الربع الرابع من عام 2018 ارتفع الناتج المحلي الاجمالي لفلسطين بنسبة 3.4% بالمقارنة مع الربع الرابع من العام 2017، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 5.3% في الضفة الغربية* وانخفاضاً بنسبة 3.5% في قطاع غزة وذلك مقارنة مع الربع الرابع 2017. 

وسجل ارتفاعاً بنسبة 3% لفلسطين* مقارنة مع الربع الثالث من العام 2018 بالأسعار الثابتة، علماً أن سنة الأساس 2015.  حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام 2018 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية* 2,888 مليون دولار أمريكي، وفي قطاع غزة 707 مليون دولار أمريكي.

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين* بالأسعار الثابتة 779 دولار أمريكي خلال الربع الرابع من العام 2018 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.8% بالمقارنة مع الربع الرابع من العام 2017.

حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1,085 دولار أمريكي خلال الربع الرابع من عام 2018، مرتفعاً بنسبة 3% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2017، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 362 دولار أمريكي خلال الربع الرابع من عام 2018، حيث سجل انخفاضاً بنسبة 6% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2017.

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