إيران تتخذ إجراء استباقياً لمواجهة خطر يُهدد مواطنيها

ونقلت وكالة (فارس) الإيرانية، عن رئيس منظمة الطب العدلي في إيران، أحمد شجاعي، قوله، أمس السبت: "لقد بلغ عدد الضحايا جراء السيول الأخيرة، والحوادث المرتبطة بها التي تشهدها إيران 42 شخصاً، وقد تم تحديد هويتهم جميعاً".





وحسب التلفزيون الإيراني، فإن السلطات تقوم بإخلاء 11 قرية على الأقل قرب نهري دز وكرخه في إقليم خوزستان الغني بالنفط في جنوب غربي البلاد، بعدما قرر المسؤولون تصريف المياه من خزانين كبيرين على النهر، بسبب توقعات بهطول المزيد من الأمطار.

وقال وزير الصحة سعيد نمكي: إن 45 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في سيول بشمال وجنوب البلاد، بعد وصول منسوب الأمطار في إيران إلى أعلى مستوى خلال عشر سنوات على الأقل.

رام الله - دنيا الوطنبدأت السلطات الإيرانية، إخلاء قرى تهددها الفيضانات في مناطق بجنوب غرب البلاد، في ظل توقعات خبراء الأرصاد بهطول المزيد من الأمطار الغزيرة.