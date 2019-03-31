شاهد: حسن نصر الله يظهر بإعلان ماركة عالمية.. ومغردون: "ابكي بترتاح يا نتنياهو"

لم تتخيل شركة الملابس العالمية (H&M) أن الصورة الإعلانية الأخيرة لها ستُحدث ضجة كبيرة عبر (تويتر).



حيث نشرت الشركة صورة مُنتجها الجديد عبارة عن بدلة كارو، وظهر "الموديل" يمسك بصحيفة يبدو أنها باللغة الإنجليزية، ولا يظهر منها شيء سوى صورة الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله.

لا أحد يعلم هل كان وجود صورته بشكل غير واضح مقصود أم لا، لكن الأكيد أن مُعظم من شاهد الصورة لاحظه بشكل كبير.ورجح بعض المغردين، أن الشركة تعمدت استخدام صورته لاستقطاب جمهور أكبر، بينما قال بعض مؤيدي السيد حسن، أنهم سيُقبلون على الشراء من هذه الشركة بعد هذا الإعلان.وأشار بعضهم إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدري، وكتبوا: "صور السيد وبري بالجريدة، ابكي بترتاح يا نتنياهو"، "عملوا منشن للحمار افيغاي".وسخر أحدهم أن حروف الشركة تُشير إلى اسم "حسن" و"مصطفى"، إشارة إلى مصطفى بدر الدين.يُذكر، أن حروف الشركة إشارة إلى اسمي (Hennes & Mauritz)، وهي شركة سويدية متعددة الجنسيات لبيع الملابس بالتجزئة، معروفة بموضاتها السريعة لأزياء الرجال والنساء والمراهقين والأطفال. تتواجد فروعها في 62 دولة، ومراكز تسوق عبر الإنترنت في 32 بلداً.