شؤون فلسطينية

يديعوت: مراحل تطبيق تفاهمات التهدئة بغزة قد تطول لعامٍ كامل

يديعوت: مراحل تطبيق تفاهمات التهدئة بغزة قد تطول لعامٍ كامل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن مراحل تطبيق التفاهمات بين إسرائيل وحركة حماس  في قطاع غزة قد تطول إلى عامٍ كامل. 

وأوضحت الصحيفة، أن المرحلة الأولى، تبدأ بإيقاف إطلاق البالونات الحارقة والإرباك الليلي والمسيرات البحرية، مع استمرار مسيرات العودة.

وأضافت الصحيفة، أن الفصائل الفلسطينيّة، تعهّدت خلال اجتماعها بالوفد المصري، قبل التظاهرات، بإنشاء حزام أمني عازل، يحول دون وصول المتظاهرين إلى الحدود، مثلما حدث في مليونية الأرض والعودة، أمس السبت، لافتةً إلى أن الوفد المصريّ حذر الفصائل من رد إسرائيلي، إذا أطلقت صواريخ بعيدة المدى تجاه إسرائيل.

وحسب الصحيفة، فقد تعهدت إسرائيل بفتح معبري كرم أبو سالم وبيت حانون، وإدخال وقود لإعادة تفعيل مولّدات الكهرباء، وتصليح المولّدات التي تضرّرت خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى زيادة ضخّ المياه إلى القطاع، وإعادة تشغيل خط 161، الذي سيضاعف كميّة الكهرباء في القطاع.

وأشارت الصحيفة، إلى أن حماس، تلقت تعهدات بتحويل قطر لمساعدات تقدّر بثلاثين مليون دولار شهريًا للأشهر الستة المقبلة، بالإضافة إلى تعهّد الاحتلال بالسماح بتصدير البضائع الغزيّة إلى الأسواق في الضفة الغربية وإسرائيل وأوروبا، وتوسعة مجال الصيد إلى ما بين 12- 15ميلًا بحريًا.

ولفت فيشمان إلى أن هذه المرحلة الأولى من التفاهمات هي رهن الاختبار أيضًا، وإن لم يلتزم بها الطرفان، فإن العد التنازلي للحرب سيعود.

أمّا عن المراحل التي تلي تطبيق المرحلة الأولى من التفاهمات مع حماس، والتي رجّح فيشمان أن تكون بعد الانتخابات الإسرائيلية المقرّرة في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل، "فهي معروفة في إسرائيل منذ سنوات: مشاريع لإعادة إعمار القطاع، تجديد البنى التحتيّة لقطاعات المياه والكهرباء والصرف الصحّي وخفض مستوى البطالة، وهي مراحل يتم في غضونها بحث مسألة الأسرى والمعتقلين".

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