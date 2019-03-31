تركيا تفتح صناديق الاقتراع للانتخابات البلدية

رام الله - دنيا الوطنبدأ الناخبون الأتراك، اليوم الأحد، التوجه إلى صناديق الاقتراع في عدد من الولايات، من أجل اختيار مرشحيهم في انتخابات الإدارة المحلية، لولاية تستمر 5 سنوات.وبدأت عملية الاقتراع الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي، في ولايات شرقيّ ووسط البلاد، على أن ينتهي التصويت في الولايات المذكورة الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي، في حين ستجري عملية التصويت في الولايات الأخرى ما بين 08:00 و17:00، وفق ما أورد (عرب 48).ومن المتوقع أن يتوجّه نحو 57 مليون ناخب من أجل التصويت في 194 ألفًا و390 صندوقًا انتخابيًا، موزعين على جميع أنحاء الولايات التركية الـ 81.ويتنافس في الانتخابات 12 حزبًا، هي "العدالة والتنمية"، و"الشعب الجمهوري"، و"الحركة القومية"، و"الشعوب الديمقراطي"، و"السعادة"، و"تركيا المستقلة"، و"الاتحاد الكبير"، و"الديمقراطي"، و"اليسار الديمقراطي"، و"إيي"، و"الشيوعي التركي"، و"الوطن".وبموجب القرارات الرسمية، يتم إغلاق جميع الملاهي العامة، مثل المقاهي ومحلات الإنترنت، وتقتصر المطاعم التي فيها فعاليات من هذا النوع على بيع المأكولات.وسيكون بالإمكان تنظيم الأعراس وحفلات الزفاف بما يتناسق مع القوانين والقواعد بعد الساعة 18:00.وحتى الساعة 18:00، يحظر على القنوات والإذاعات بث أي خبر أو توقعات أو تعليقات عن الانتخابات ونتائجها.وسيكون البث متاحًا بعد الساعة 21:00، إلا في حال صدور قرار من اللجنة العليا للانتخابات بشأن سحب التوقيت.