بإيعاز من نتنياهو.. الاحتلال يُبقي حالة التأهب على حدود القطاع

رام الله - دنيا الوطن

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: إن رئيس الوزراء وزير الجيش، بنيامين نتنياهو، أوعز لقيادة جيش الاحتلال، صباح اليوم الأحد، بإبقاء القوات متأهبة على طول الحدود مع قطاع غزة.





وأوضحت الإذاعة، أن نتنياهو أصدر الأمر بصفته وزيراً للجيش، إلى رئيس الأركان أفيف كوخافي، مشيرةً إلى أن الجيش، سيبقى متواجداً بجميع تعزيزاته الأخيرة على طول الحدود.وكان نتنياهو قال الليلة الماضية: إنه قرر إبقاء قواته على الحدود في مكانها، مضيفاً: "نحن لا نعرف فيما إذا كان الهدوء سيستمر، سنفرض قوتنا عند الضرورة، ولكن سنتجنب الحروب غير الضرورية قدر الإمكان".وأطلقت فجر اليوم خمسة صواريخ من غزة باتجاه مجمع مستوطنات أشكول المحاذي لحدود جنوب القطاع، فيما ردت المدفعية الإسرائيلية بقصف نقاط للمقاومة، بالإضافة إلى أراض خالية دون إصابات.