دولي

ترامب: نجحت في تدفيع إيران ثمناً أكبر لـ "أساليبها الشريرة"

ترامب: نجحت في تدفيع إيران ثمناً أكبر لـ "أساليبها الشريرة"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إن إدارته جعلت إيران تدفع ثمن سلوكها الشرير، مشيراً إلى أنه حقق نجاحاً كبيراً في هذا الاتحاه.

وأضاف ترامب، عبر (تويتر)، اليوم الأحد: "إدارتي نجحت في جعل إيران تدفع ثمناً أكبر لأساليبها الشريرة، ونقوم بهذا دون أن يكلفنا نحن أو حلفاؤنا أي شيء".

وتابع: "هذا تعريف إنجازات السياسة الخارجية"، مضيفاً: "نحن نصبح أكثر قوة، والعالم أجمع يشاهد ذلك".

يذكر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في الثامن من أيار/ مايو2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الموقع مع إيران في 2015 بخصوص برنامجها النووي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأول بعد 90 يوماً، والثاني بعد 180 يوماً من إعلان الخروج من الاتفاق.

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