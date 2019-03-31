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اليوم.. انطلاق أعمال القمة العربية الـ 30 في تونس

اليوم.. انطلاق أعمال القمة العربية الـ 30 في تونس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن تنطلق اليوم الأحد في تونس، أعمال القمة العربية العادية في دورتها الـ 30، وذلك بمشاركة 12 زعيماً عربياً، حيث من المقرر أن يتسلم الرئيس التونسى الباجي قايد السبسي، رئاسة القمة من العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتبحث القمة تطورات أزمات سوريا اليمن وليبيا، والتضامن مع لبنان، ودعم جمهورية الصومال وقضايا أخرى، إلى جانب ملف الجولان والقدس.

ويشارك فى القمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والملك الأردني عبد الله الثانى، وأمير الكويت الشيخ صباح الجابر الصباح، وأمير قطر تميم بن حمد، والرئيس اللبنانى ميشال عون، ونظراؤه العراقى برهم صالح، واليمنى عبد ربه منصور هادى، والجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، ورئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبي، فائز السراج.

ويمثل البحرين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء البحرينى، كما يشارك فى القمة كل من الشيخ حمد بن محمد الشرقى، حاكم الفجيرة من الإمارات، ونائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولى والممثل الخاص للسلطان قابوس.

ويمثل الجزائر رئيس مجلس الأمة الجزائرى، برفقة نائب رئيس الوزراء الجزائرى، وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، كما يمثل السودان النائب الأول للرئيس السودانى، عوض محمد أحمد بن عوف.

كما يشارك فى القمة، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الذى سيقوم بجولة عقب انتهاء القمة تشمل مصر والأردن.

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