إطلاق خمسة صواريخ من غزة والاحتلال يقصف أهدافاً بالقطاع

رام الله - دنيا الوطن

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، سقوط خمسة صواريخ، أُطلقت من قطاع غزة على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لغلاف غزة ليلة الأحد.





وقال جيش الاحتلال، إنه في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار بالمجلس الإقليمي أشكول، تم تحديد خمسة عمليات إطلاق صواريخ من القطاع، إلى مستوطنات غلاف غزة.







وفي السياق، قال جيش الاحتلال، إن دباباته هاجمت عدداً من المواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، زاعماً أن ذلك رداً على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.





واستهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عدة أهداف في قطاع غزة، معظمها مراصد تتبع للمقاومة الفلسطينية.



وقصفت مدفعية الاحتلال، عدة نقاط للضبط الميداني على الحدود الشرقية للقطاع، ومرصد آخر، شرقي ملكة، إضافة لمرصد شرق دير البلح، تم إستهدافه بأربع قذائف.



كما استهدف جيش الاحتلال مرصداً للمقاومة، يقع إلى الشرق من قرية جحر الديك بقذيفة واحدة على الأقل، ثم تم قصف مرصد شرق مخيم البريج في محيط وادي أبو قطرون.



كما إستهدفت المدفعية أيضاً أرضاً فارغة جنوبي دير البلح، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في جميع الاستهدافات.







هذا وعلق، عضو الكنيست الإسرائيلي، حاييم يلين، على إطلاق الصواريخ بالقول: "هل تذكرون ماذا كان الرد على إطلاق الصواريخ على تل أبيب وهشارون؟".





وأضاف يلين: "الليلة أطلقت خمسة صواريخ على غلاف غزة، الرد هو نيران الدبابات فقط، سرعان ما سيأتي جميع الوزراء ويشرحون لنا أن القانون على غلاف غزة مثل تل أبيب، والآن قدموا لهم مكافأة بفتح جميع المعابر لسلوكهم الجيد".

وأكد موقع (حدشوت 24)، أنه بعد أن تم إطلاق صافرات الإنذار عند الساعة 12:40 دقيقة، تم رصد صاروخين فلسطينيين، أطلقا من جنوب القطاع، وسقطا في أشكول.بدوره، أكد موقع (0404) أنه تم تفعيل صافرات الإنذار، وقام الجيش بفحص ما جرى، وقام بعدة عمليات تمشيطية واسعة في المكان، وأتبع الموقع، هذا الخبر، بخبر آخر، قال فيه: على الأقل اثنان من الصواريخ، أطلقت من غزة، وسقطت بأراضٍ مفتوحة في أشكول.