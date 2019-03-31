مُعلقاً على ذوي "السترات البرتقالية".. الشيخ: التنسيق الأمني الحلال شرعاً





وقال الشيخ في تغريدة عبر (تويتر): "قوات حماس البرتقالية لحماية الحدود ومنع المواطنين من الوصول إلى الحدود في مسيرات العودة، التنسيق الأمني الحلال شرعاً".













ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أمس إلى مليونية، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة، والـ 43 ليوم الأرض.





ويتواجد في القطاع منذ الخميس الماضي، وفد مصري يسعى إلى تثبيت تهدئة في قطاع غزة، بين حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطنعلّق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، اليوم الأحد، على آلاف الأشخاص الذي كلفتهم حركة حماس بتأمين الحدود الشرقية بالقطاع أمس، خلال مليونية العودة وكسر الحصار.