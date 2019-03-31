شؤون فلسطينية

بعد إغلاقه ستة أيام.. الاحتلال يُعيد فتح معبر كرم أبو سالم التجاري

بعد إغلاقه ستة أيام.. الاحتلال يُعيد فتح معبر كرم أبو سالم التجاري
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يعيد الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فتح معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، وذلك بعد إغلاقه منذ الاثنين الماضي على إثر التصعيد الأخير بالقطاع.

وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، رائد فتوح، إنه تم إبلاغ الشركات الفلسطينية، بقرار الاحتلال، فتح معبر كرم أبو سالم التجاري، اليوم الأحد، كالمعتاد.

وأضاف فتوح: "على التجار تجهيز بضائعهم المنسق لها ليوم غدٍِ الأحد". 

وفي سياق منفصل، من المتوقع زيادة مساحة الصيد في بحر قطاع غزة؛ إلا أن نقيب الصيادين أكد لـ "دنيا الوطن" أنه لم يبلغ الصيادين بذلك حتى اللحظة.

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