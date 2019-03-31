قيادي فتحاوي: بعض الفصائل قدمت مرشحيها للحكومة والقائمة ستُعرض على مركزية فتح

خاص دنيا الوطن - أحمد جلالكشف القيادي في حركة فتح، عبد الله عبد الله، أن رئيس الوزراء المُكلف، عضو اللجنة المركزية للحركة محمد اشتية، سيطلب من الرئيس محمود عباس، تمديد مهلة تشكيل الحكومة المقبلة لأسبوعين إضافيين.وقال عبد الله، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن اشتية سيطلب ذلك، نظراً لعدة عوامل أبرزها: جولة الرئيس عباس الخارجية، وعدم تقديم بعض الفصائل لمرشحيها بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.وأضاف عبد الله: "بعض الفصائل قدمت مرشحيها لتولي مناصب وزارية بالحكومة الفصائلية المقبلة، والبعض الآخر لم يُقدم حتى اللحظة"، لافتاً إلى أنه لا جديد فيما يتعلق بالإعلان عن تشكيل الحكومة حتى اللحظة.وأشار عبد الله، إلى أن اشتية سيجري مشاورات على أسماء الوزراء مع الفصائل الفلسطينية، كما سيعرض القائمة على الرئيس عباس، متابعاً: "اللجنة المركزية لحركة فتح، ستنظر في قائمة الوزراء بعد عرضها على الرئيس".وحول الأسماء المقترحة للحكومة المقبلة، بين القيادي الفتحاوي، أنه من الصعب الحديث في الوقت الراهن عن أسماء المرشحين للوزارات، منوهاً إلى أن الأمر متروك لرئيس الحكومة المُكلف للإعلان عن الوزراء والمرشحين.يذكر، أن الرئيس محمود عباس كلف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتية، بتشكيل الحكومة المقبلة، والتي ستكون من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.وتنتهي اليوم الأحد المُهلة القانونية لتشكيل الحكومة، والتي تنص على أن تشكل الحكومة بغضون ثلاثة أسابيع، فيما يجيز القانون لرئيس الوزراء المُكلف طلب تمديد لأسبوعين آخرين.