استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي والأجواء غائمة وباردة إلى شديدة البرودة





3- تدني مدى الرؤية الأفقية.









درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 10-7 12-7 14-7 بيت لحم 10-7 12-7 14-7 رام الله والبيرة 9-6 11-6 13-6 طولكرم 14-10 16-10 18-10 نابلس 11-8 13-8 15-8 قلقيلية 14-10 16-10 18-10 جنين 13-9 15-9 17-9 سلفيت 10-7 12-7 14-7 طوباس 13-9 15-9 17-9 روابي 11-8 13-8 15-8 الخليل 9-6 11-6 13-6 غزه 15-11 17-11 19-11 أريحا 21-12 23-12 24-12 خانيونس 15-11 17-11 19-11 الأغوار الشمالية 19-10 21-10 22-10 رفح 14-10 16-10 18-10

4- التزحلق على الطرقات.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائماً وبارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً، الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبّات قوية أحياناً والبحر مائج.هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وشديدة البرودة، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.يوم الاثنين، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً وبارداً إلى شديد البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبّات قوية أحياناً والبحر مائج.يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفاً في ساعات النهار، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر:1- تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.2- شدة سرعة الرياح.