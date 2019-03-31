شؤون فلسطينية

استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي والأجواء غائمة وباردة إلى شديدة البرودة

استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي والأجواء غائمة وباردة إلى شديدة البرودة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائماً وبارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً، الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبّات قوية أحياناً والبحر مائج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وشديدة البرودة، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم الاثنين، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً وبارداً إلى شديد البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبّات قوية أحياناً والبحر مائج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفاً في ساعات النهار، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر:

1- تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

2- شدة سرعة الرياح.

3- تدني مدى الرؤية الأفقية.

4- التزحلق على الطرقات.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 10-7 12-7 14-7 بيت لحم 10-7 12-7 14-7
رام الله والبيرة 9-6 11-6 13-6 طولكرم 14-10 16-10 18-10
نابلس 11-8 13-8 15-8 قلقيلية 14-10 16-10 18-10
جنين 13-9 15-9 17-9 سلفيت 10-7 12-7 14-7
طوباس 13-9 15-9 17-9 روابي 11-8 13-8 15-8
الخليل 9-6 11-6 13-6 غزه 15-11 17-11 19-11
أريحا 21-12 23-12 24-12 خانيونس 15-11 17-11 19-11
الأغوار الشمالية 19-10 21-10 22-10 رفح 14-10 16-10 18-10

أخبار ذات صلة

إطلاق خمسة صواريخ من غزة والاحتلال يقصف أهدافاً بالقطاع

إطلاق خمسة صواريخ من غزة والاحتلال يقصف أهدافاً بالقطاع

مُعلقاً على ذوي &#34;السترات البرتقالية&#34;.. الشيخ: التنسيق الأمني الحلال شرعاً

مُعلقاً على ذوي "السترات البرتقالية".. الشيخ: التنسيق الأمني الحلال شرعاً

بعد إغلاقه ستة أيام.. الاحتلال يُعيد فتح معبر كرم أبو سالم التجاري

بعد إغلاقه ستة أيام.. الاحتلال يُعيد فتح معبر كرم أبو سالم التجاري

قيادي فتحاوي: بعض الفصائل قدمت مرشحيها للحكومة والقائمة ستُعرض على مركزية فتح

قيادي فتحاوي: بعض الفصائل قدمت مرشحيها للحكومة والقائمة ستُعرض على مركزية فتح

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

مدفعية الاحتلال تقصف أهدافًا في قطاع غزة

مدفعية الاحتلال تقصف أهدافًا في قطاع غزة

إطلاق خمسة صواريخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف

إطلاق خمسة صواريخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف

البرغوثي يلتقي وفداً تضامنياً فرنسياً ويُطلعه على جرائم الاحتلال

البرغوثي يلتقي وفداً تضامنياً فرنسياً ويُطلعه على جرائم الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

مدفعية الاحتلال تقصف أهدافًا في قطاع غزة

مدفعية الاحتلال تقصف أهدافًا في قطاع غزة

إطلاق خمسة صواريخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف

إطلاق خمسة صواريخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف

البرغوثي يلتقي وفداً تضامنياً فرنسياً ويُطلعه على جرائم الاحتلال

البرغوثي يلتقي وفداً تضامنياً فرنسياً ويُطلعه على جرائم الاحتلال

ناصر: يجب إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة لمواجهة المخاطر التي تحدق بالقضية

ناصر: يجب إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة لمواجهة المخاطر التي تحدق بالقضية

صندوق درء المخاطر ينفذ 600 مشروع انتاج للمزارعين بقيمة 12 مليون يورو

صندوق درء المخاطر ينفذ 600 مشروع انتاج للمزارعين بقيمة 12 مليون يورو

ناصر: نحتاج لاستعادة الوحدة لقطع الطريق على صفقة ترامب

ناصر: نحتاج لاستعادة الوحدة لقطع الطريق على صفقة ترامب

بحر: مليونية العودة رسالة للاحتلال بأن حقوق شعبنا لن تسقط وسنعيدها

بحر: مليونية العودة رسالة للاحتلال بأن حقوق شعبنا لن تسقط وسنعيدها

صور.. تظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية بلندن في يوم الأرض ودعما لمسيرات العودة

صور.. تظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية بلندن في يوم الأرض ودعما لمسيرات العودة

منوعات

جورج كلوني يدعو لمقاطعة فنادق بروناي لتطبيقها حد &#34;الزنا&#34;

جورج كلوني يدعو لمقاطعة فنادق بروناي لتطبيقها حد "الزنا"

أحمد الفيشاوي يحذف زوجته من إنستغرام.. والأخيرة تغلق حسابها بعد منشور غامض

أحمد الفيشاوي يحذف زوجته من إنستغرام.. والأخيرة تغلق حسابها بعد منشور غامض

إصابة عبد الله رويشد بعد سقوطه على المسرح.. شاهد اللحظة المؤلمة

إصابة عبد الله رويشد بعد سقوطه على المسرح.. شاهد اللحظة المؤلمة

سمية الخشاب: &#34;أحمد سعد إنسان طماع.. والحياة أخد وعطا&#34;

سمية الخشاب: "أحمد سعد إنسان طماع.. والحياة أخد وعطا"

أصالة: عملت &#34;بلوك لأنغام&#34; لأنني أعرف تفاصيل تدعوني للغضب

أصالة: عملت "بلوك لأنغام" لأنني أعرف تفاصيل تدعوني للغضب

بعد تبادل القبلات.. نجوى كرم تكشف حقيقة زواجها سراً من ماجد المهندس

بعد تبادل القبلات.. نجوى كرم تكشف حقيقة زواجها سراً من ماجد المهندس

أحمد سعد مع الراقصة جوهرة بعد انفصاله عن سمية الخشاب

أحمد سعد مع الراقصة جوهرة بعد انفصاله عن سمية الخشاب

شيرين تتلقّى اتصالًا من محمد صلاح.. ماذا دار بينهما؟

شيرين تتلقّى اتصالًا من محمد صلاح.. ماذا دار بينهما؟

محمد رمضان يحيي حفله الغنائي &#34;عاريًا&#34; ويصعد المسرح بسيارته &#34;البورش&#34;

محمد رمضان يحيي حفله الغنائي "عاريًا" ويصعد المسرح بسيارته "البورش"

&#34;لبستي البطانة ونسيتي الفستان المرة دي&#34;.. رانيا يوسف تواصل جرأتها والجمهور يواصل الهجوم

"لبستي البطانة ونسيتي الفستان المرة دي".. رانيا يوسف تواصل جرأتها والجمهور يواصل الهجوم

عربي

الأردن يوضح تفاصيل مصرع اثنين من مواطنيه في إيلات

الأردن يوضح تفاصيل مصرع اثنين من مواطنيه في إيلات

اليمن: هجوم للحوثيين قرب موكب بعثة الأمم المتحدة

اليمن: هجوم للحوثيين قرب موكب بعثة الأمم المتحدة

مصرع عامليْن اردنييْن جراء سقوط شجرة عليهما في مدينة ايلات

مصرع عامليْن اردنييْن جراء سقوط شجرة عليهما في مدينة ايلات

مجهول يقتحم موكب بابا الفاتيكان ويتجه صوب العاهل المغربي

مجهول يقتحم موكب بابا الفاتيكان ويتجه صوب العاهل المغربي