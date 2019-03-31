شؤون فلسطينية

مدفعية الاحتلال تقصف أهدافًا في قطاع غزة

مدفعية الاحتلال تقصف أهدافًا في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عدة أهداف في قطاع غزة، معظمها مراصد تتبع للمقاومة الفلسطينية.

واستهدفت مدفعية الاحتلال، عدة نقاط للضبط الميداني على الحدود الشرقية للقطاع، ومرصد آخر، شرقي ملكة، اصافة لمرصد شرق دير البلح تم إستهدافه بأربع قذائف.

كما استهدف جيش الاختلال، مرصدا للمقاومة يقع إلى الشرق من قرية جحر الديك بقذيفة واحدة على الأقل، ثم تم قصف مرصد شرق مخيم البريج في محيط وادي أبو قطرون.

كما إستهدفت المدفعية أيضا أرض فارغة جنوبي دير البلح، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في جميع الإستهدافات،

جاء ذلك، بعد أن أعلن جيش الاحتلال عن سقوط خمسة صواريخ من قطاع غزة، وسقطت في أشكول.

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