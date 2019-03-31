إطلاق خمسة صواريخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف

رام الله - دنيا الوطنقال الجيش الإسرائيلي، إن صواريخ أطلقت من قطاع غزة، بعد منتصف ليل السبت، وسقطت في أشكول.وأكد بيان للمتحدث باسم الجيش، رونين مانليس، قال فيه: إنه وفي أعقاب انطلاق صفارات الإنذار بالمجلس الإقليمي أشكول، تم تحديد خمسة عمليات إطلاق صواريخ من القطاع، إلى مستوطنات غلاف غزة.وأكد موقع (حدشوت 24)، أنه بعد أن تم إطلاق صافرات الإنذار عند الساعة 12:40 دقيقة، تم رصد صاروخين فلسطينيين، أطلقا من جنوب القطاع وسقطا في أشكول.وقالت القناة (13):إنه على ما يبدو، فإن صاروخين سقطا في مناطق مفتوحة في المجلس الإقليمي أشكول، مؤكدة أنه لم يُبلغ عن وقوع إصابات نتيجة ذلك.بدوره، أكد موقع (0404) أنه تم تفعيل صافرات الإنذار، وقام الجيش بفحص ما جرى، وقام بعدة عمليات تمشيطية واسعة في المكان.وأتبع الموقع، هذا الخبر، بخبر آخر، قال فيه: على الأقل اثنين من الصواريخ، أطلقت من غزة، وسقطت بأراضٍ مفتوحة في أشكول.يتبع..