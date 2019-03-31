البرغوثي يلتقي وفدا تضامنيا فرنسيا ويطلعه على جرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنالتقى الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وفدا تضامنيا فرنسيا ضم أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي ورؤساء أحزاب وعدد كبير من رؤساء وأعضاء البلديات في فرنسا.وشرح البرغوثي للوفد تطورات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية ومخاطر ما يجري من انتهاكات اسرائيلية تتمثل بالنشاطات الاستيطانية وبناء جدار الضم والتوسع والحصار وتهويد القدس وتكريس نظام الأبرتهايد والتمييز العنصري وجرائم القتل و الاعدام الميداني وآخرها جريمة قتل شهيد الاغاثة الطبية و العمل الانساني ساجد مزهر.واستعرض د. مصطفى البرغوثي امام الوفد الفرنسي بالصور والخرائط حقيقة ومخاطر الاجراءات الاسرائيلية وتبادل الادوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين في الاعتداءات على المواطنين.واكد اهمية اتساع حركة التضامن الدولي مع نضال الشعب الفلسطيني ضد منظومة "الضم والتوسع والابارتهايد" الذي انشأته اسرائيل في الاراضي الفلسطينية.كما شرح اهمية المقاومة الشعبية التي تواجهها اسرائيل باعنف واشرس الوسائل والقتل مثلما جرى في قطاع غزة و القدس و القرى الفلسطينية و المدن الفلسطينية.واوضح مصطفى البرغوثي اهمية استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام الداخلي لمواجهة تحديات المرحلة والمخاطر التي يتعرض لها المشروع الوطني.وشكر البرغوثي الوفد على أدائهم لواجب العزاء في شهيد الاغاثة الطبية ساجد مزهر في بيت لحم.