ناصر: يجب انهاء الانقسام واستعادة الوحدة لمواجهة المخاطر التي تحدق بالقضية

رام الله - دنيا الوطنقال صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤولها في اقليم قطاع غزة في كلمة له بمخيم العودة شرقي البريج: "إن حقوق شعبنا لا تسقط ولا تساوم بل تنتزع".واكد ناصر على ضرورة انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية لمواجهة المخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية، وقطع الطريق على الادارة الاميركية التي تجاوزت كل الخطوط وتساوقت مع الاحتلال، من نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وصولا للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان .وشدد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية على ضرورة أن يعلم الجميع انه لا دولة بغزة، قائلا: "لا دولة بدون غزة لن نتنازل عن حقوقنا مهما طال الزمن او قصر".ووجه ناصر التحية للمحتشدين في مخيم العودة شرقي البريج وسط قطاع غزة، كما حيا الشهداء الابطال والجرحى البواسل .