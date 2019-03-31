عاجل

  • حدشوت24: إطلاق صاروخين من جنوب القطاع وسقوطهما في أشكول

  • صفارات الانذار تدوي في غلاف غزة

شؤون فلسطينية

صندوق درء المخاطر ينفذ 600 مشروع انتاج للمزارعين بقيمة 12 مليون يورو

صندوق درء المخاطر ينفذ 600 مشروع انتاج للمزارعين بقيمة 12 مليون يورو
رام الله - دنيا الوطن
أكد صندوق در المخاطر والتامينات الزراعية، أنه نفذ ما يقارب 600 مشروع إنتاج للمزارعين بقيمة 12 مليون يورو، اضافة الى التعويضات التي تم صرفها للمزارعين المتضررين نتيجة الكوارث الطبيعية في المحافظات الجنوبية والشمالية حيث تم تعويض 1683 مزارع بقيمة اجمالية مليون وثمانمائة الف دولار.

جاء ذلك في بيان أصدره الصندوق بمناسبة يوم الارض الخالد، والذي جاء نصه كالتالي..    

تطل علينا الذكرى 43 ليوم الأرض الخالد هذا العام في ظل تصاعد الحرب الإجرامية المفتوحة التي يشنها الإحتلال الإسرائيلي على شعبنا بهدف فرض حل أمر واقع عليه، ومع تصاعد وتيرة البناء الإستيطاني في أرجاء دولتنا الفلسطينية ضمن مشروع واضح تقوده حكومة الإحتلال للإستيلاء على المزيد من الأراضي وتقطيع أوصال الدولة الفلسطينية خصوصاً في المناطق المصنفة (C) وفي الأغوار وسلفيت وشرق يطا، ناهيك عن القدس ومحيطها لا سيما منطقة الخان الأحمر المهددة بالترحيل القسري ضمن مخطط يهدف لفصل القدس عن محيطها وتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة.

إننا في صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية ونحن نجدد مع قطاعات شعبنا إحياء هذه المناسبة التي باتت معلماً هاماً من معالم الصمود والثبات ووحدة الشعب الفلسطيني رفضاً للتهويد والأسرلة, نؤكد أن وقوفنا خلف القيادة وعلى رأسها الأخ الرئيس محمود عباس في سعيه الحثيث في كل المنابر الدولية ليثبت الحق الفلسطيني ورفض المحاولات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية لشعبنا ونؤكد أننا نعمل بتوجيهات الأخ الرئيس من أجل مساعدة أهلنا والوقوف مع المزارعين الذين يقعون في دائرة الإستهداف الأولى من قبل الإحتلال ومستوطنيه وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة ضمن برامج الصندوق وإمكانياته المتاحة بتوجيهات السيد الرئيس والحكومة وبالتعاون مع المؤسسات الشريكة, ضمن برنامج التعويضات والتأمينات الزراعية في إطار مهمتنا الأساس بالعمل مع الفئات المتضررة، ودعم الريف الفلسطيني في المحافظات الشمالية والجنوبية، حيث يقوم صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة الزراعة في توثيق الأضرار الناجمة عن ممارسات الإحتلال الإسرائيلي واعتداءات قطعان المستوطنين, حيث سجلت الاضرار الناجمة عن الحروب التي شنها الاحتلال الاسرائيلي على المحافظات الجنوبية في الاعوام 2009،2012،2014 حوالي نصف مليار دولار تضرر منها ما يقارب 34 الف مزارع، وفي المحافظات الشمالية سجلت الاضرار التي وثقت من 2010 حتى 2018 حوالي 65 مليون دولار تضرر منها مايقارب اربعة الاف مزارع.

إننا ندرك العبء والمسؤولية التي تقع على كاهلنا في ظل التحديات والأوضاع الصعبة للسلطة الفلسطينية من قرصنة أموال الضرائب، وفرض الحصار المالي، والتعقيدات الناجمه عن استمرار الإنقسام، لكننا نؤمن برسالتنا التي نعمل من أجلها ضمن واجبنا ومهمتنا الأولى، ونقوم بكل جهد من أجل معالجة قضايا المزارعين المتضررين وخدمة المواطن رغم شح الإمكانيات المتاحة.

إننا في صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية وفي ذكرى يوم الأرض نجدد التأكيد مرةً أخرى بالعمل المتواصل لتعزيز ثقافة الصمود والعودة الى الأرض وتقديم المشاريع الإنتاجية، وزراعة الأرض واستصلاحها، وتشجيع وغرس ثقافة الإنتماء لدى الأجيال الشابة، والخريجين الجدد، وقطاع الطلبة والشباب من أجل حماية الأرض والتمسك بها والدفاع عنها, حيث نفذ صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية وضمن برنامج المساعدات الزراعية للمزارعين المتضررين نتيجة الإعتداءات الإسرائيلية والممول من الإتحاد الأوروبي وبالشراكة مع وزارة الزراعة الفلسطينية ما يقارب 600 مشروع إنتاجي للمزارعين بقيمة 12 مليون يورو, اضافة الى التعويضات التي تم صرفها للمزارعين المتضررين نتيجة الكوارث الطبيعية في المحافظات الجنوبية والشمالية حيث تم تعويض 1683 مزارع بقيمة اجمالية مليون وثمانمائة الف دولار.       

أخبار ذات صلة

البرغوثي يلتقي وفدا تضامنيا فرنسيا ويطلعه على جرائم الاحتلال

البرغوثي يلتقي وفدا تضامنيا فرنسيا ويطلعه على جرائم الاحتلال

ناصر: يجب انهاء الانقسام واستعادة الوحدة لمواجهة المخاطر التي تحدق بالقضية

ناصر: يجب انهاء الانقسام واستعادة الوحدة لمواجهة المخاطر التي تحدق بالقضية

ناصر: نحتاج لاستعادة الوحدة لقطع الطريق على صفقة ترامب

ناصر: نحتاج لاستعادة الوحدة لقطع الطريق على صفقة ترامب

بحر: مليونية العودة رسالة للاحتلال بأن حقوق شعبنا لن تسقط وسنعيدها

بحر: مليونية العودة رسالة للاحتلال بأن حقوق شعبنا لن تسقط وسنعيدها

صور.. تظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية بلندن في يوم الأرض ودعما لمسيرات العودة

صور.. تظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية بلندن في يوم الأرض ودعما لمسيرات العودة

الأسير محمد السلايمة.. تراجيديا رحلة العذاب في سجون الاحتلال

الأسير محمد السلايمة.. تراجيديا رحلة العذاب في سجون الاحتلال

الهندي: سلاح المقاومة ليس مطروحًا ضمن تفاهمات التهدئة مع إسرائيل

الهندي: سلاح المقاومة ليس مطروحًا ضمن تفاهمات التهدئة مع إسرائيل

مختص يصف قرار الوزير صيدم بالمصادقة على التسريع التعليمي بالايجابي

مختص يصف قرار الوزير صيدم بالمصادقة على التسريع التعليمي بالايجابي

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

البرغوثي يلتقي وفدا تضامنيا فرنسيا ويطلعه على جرائم الاحتلال

البرغوثي يلتقي وفدا تضامنيا فرنسيا ويطلعه على جرائم الاحتلال

ناصر: يجب انهاء الانقسام واستعادة الوحدة لمواجهة المخاطر التي تحدق بالقضية

ناصر: يجب انهاء الانقسام واستعادة الوحدة لمواجهة المخاطر التي تحدق بالقضية

صندوق درء المخاطر ينفذ 600 مشروع انتاج للمزارعين بقيمة 12 مليون يورو

صندوق درء المخاطر ينفذ 600 مشروع انتاج للمزارعين بقيمة 12 مليون يورو

ناصر: نحتاج لاستعادة الوحدة لقطع الطريق على صفقة ترامب

ناصر: نحتاج لاستعادة الوحدة لقطع الطريق على صفقة ترامب

بحر: مليونية العودة رسالة للاحتلال بأن حقوق شعبنا لن تسقط وسنعيدها

بحر: مليونية العودة رسالة للاحتلال بأن حقوق شعبنا لن تسقط وسنعيدها

صور.. تظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية بلندن في يوم الأرض ودعما لمسيرات العودة

صور.. تظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية بلندن في يوم الأرض ودعما لمسيرات العودة

الأسير محمد السلايمة.. تراجيديا رحلة العذاب في سجون الاحتلال

الأسير محمد السلايمة.. تراجيديا رحلة العذاب في سجون الاحتلال

مختص يصف قرار الوزير صيدم بالمصادقة على التسريع التعليمي بالايجابي

مختص يصف قرار الوزير صيدم بالمصادقة على التسريع التعليمي بالايجابي

منوعات

إصابة عبد الله رويشد بعد سقوطه على المسرح.. شاهد اللحظة المؤلمة

إصابة عبد الله رويشد بعد سقوطه على المسرح.. شاهد اللحظة المؤلمة

سمية الخشاب: &#34;أحمد سعد إنسان طماع.. والحياة أخد وعطا&#34;

سمية الخشاب: "أحمد سعد إنسان طماع.. والحياة أخد وعطا"

أصالة: عملت &#34;بلوك لأنغام&#34; لأنني أعرف تفاصيل تدعوني للغضب

أصالة: عملت "بلوك لأنغام" لأنني أعرف تفاصيل تدعوني للغضب

بعد تبادل القبلات.. نجوى كرم تكشف حقيقة زواجها سراً من ماجد المهندس

بعد تبادل القبلات.. نجوى كرم تكشف حقيقة زواجها سراً من ماجد المهندس

أحمد سعد مع الراقصة جوهرة بعد انفصاله عن سمية الخشاب

أحمد سعد مع الراقصة جوهرة بعد انفصاله عن سمية الخشاب

شيرين تتلقّى اتصالًا من محمد صلاح.. ماذا دار بينهما؟

شيرين تتلقّى اتصالًا من محمد صلاح.. ماذا دار بينهما؟

محمد رمضان يحيي حفله الغنائي &#34;عاريًا&#34; ويصعد المسرح بسيارته &#34;البورش&#34;

محمد رمضان يحيي حفله الغنائي "عاريًا" ويصعد المسرح بسيارته "البورش"

&#34;لبستي البطانة ونسيتي الفستان المرة دي&#34;.. رانيا يوسف تواصل جرأتها والجمهور يواصل الهجوم

"لبستي البطانة ونسيتي الفستان المرة دي".. رانيا يوسف تواصل جرأتها والجمهور يواصل الهجوم

مها أبوعوف تكشف تفاصيل مُرعبة عن شبح &#34;الخواجة اليهودي&#34; الذي عاش معهم 30 عاماً

مها أبوعوف تكشف تفاصيل مُرعبة عن شبح "الخواجة اليهودي" الذي عاش معهم 30 عاماً

من مناسك العُمرة بالسعودية إلى ضريح شيعي بالعراق.. ماذا تفعل إلهام شاهين؟

من مناسك العُمرة بالسعودية إلى ضريح شيعي بالعراق.. ماذا تفعل إلهام شاهين؟

عربي

الأردن يوضح تفاصيل مصرع اثنين من مواطنيه في إيلات

الأردن يوضح تفاصيل مصرع اثنين من مواطنيه في إيلات

اليمن: هجوم للحوثيين قرب موكب بعثة الأمم المتحدة

اليمن: هجوم للحوثيين قرب موكب بعثة الأمم المتحدة

مصرع عامليْن اردنييْن جراء سقوط شجرة عليهما في مدينة ايلات

مصرع عامليْن اردنييْن جراء سقوط شجرة عليهما في مدينة ايلات

مجهول يقتحم موكب بابا الفاتيكان ويتجه صوب العاهل المغربي

مجهول يقتحم موكب بابا الفاتيكان ويتجه صوب العاهل المغربي