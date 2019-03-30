ناصر: نحتاج لاستعادة الوحدة لقطع الطريق على صفقة ترامب

رام الله - دنيا الوطنتوجه صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤولها في قطاع غزة بالتحية لشعبنا الفلسطيني في يوم الأرض وسنوية مسيرات العودة وكسر الحصار مجددا العهد للشهداء وللجرحى البواسل وللأسرى في سجون الاحتلال.وأكد ناصر خلال تواجده في مخيم العودة شرقي مدينة غزة، أن ذكرى يوم الأرض وسنوية العودة وكسر الحصار تعد مناسبة لاستعادة الوحدة الداخلية وإنهاء الانقسام لقطع الطريق على صفقة ترامب ومشاريع الاحتلال وعدوانه ضد الشعبالفلسطيني في قطاع غزة والضفة الفلسطينية والقدس المحتلة وفي أراضي الـ48 وفي مخيمات اللجوء والشتات .ودعا ناصر السلطة الفلسطينية لاتخاذ خطوات تؤدي للخروج من اتفاق أوسلو الفاسد بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني بإعادة العلاقة مع دولة الاحتلال لمواجهة التحالف الأميركي الإسرائيلي.