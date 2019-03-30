بحر: مليونية العودة رسالة للاحتلال بأن حقوق شعبنا لن تسقط وسنعيدها













رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن مليونية العودة اليوم في ذكرى يوم الأرض كانت رسالة للاحتلال بأن حقوق شعبنا لن تسقط بالتقادم وأننا سنعيد حقوقنا ونحرر ارضنا المحتلة بكافة الطرق والسبيل بما فيها المقاومة المسلحة.ودعا د. بحر خلال مشاركته في مليونية العودة في عدة محافظات بمشاركة النائب فتحي حماد، القمة العربية المنعقدة غدا في تونس الى دعم حقوق شعبنا، ومساعدته في استعادة ارضه وصلا لدولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وأكد أن شعبنا في يوم الأرض متمسك في كامل أرضه المحتلة حتى العودة والتحرير، ملفتا الى أن المقاومة هي أقصر الطرق لذلك، وحيا جماهير شعبنا التي زحفت اليوم في كافة مناطق التواجد الفلسطيني في الوطن والشتات لتؤكد على حقوقنا وثوابتنا، والعودة الى ارضه التي هجر منها.وشدد د. بحر أن حق العودة هو حق مقدس تاريخي وديني وجغرافي وقانوني، مشددا على ضرورة ان يقوم المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته المتعلقة بحق العودة الى فلسطين.وأشار إلى أن المقاومة هي القادرة على حماية شعبنا وقضيتنا من المؤامرات وافشال مخططات الاحتلال واعوانه، داعيا من تبق خارج الصف الوطني الالتفاف حول خيار المقاومة، وهو خيار شعبنا في كافة أماكن تواجده.ولفت إلى أن مسيرات العودة والمقاومة من خلفها هي التي تعمل على حماية الثوابت الفلسطينية، وأفشلت مخططات أمريكا بما يسمى صفقة القرن، وشدد على أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقق جميع أهدافها بفك الحصار عن شعبنا، مثمنا الدور الكبير للمقاومة الفلسطينية التي حمت تلك المسيرات وشكلت درع واقي لها ورسمت استراتيجية الردع.وأكد د. بحر على أن شعبنا سيقاوم كافة الإجراءات، حتى النصر والتحرير، ولن يستسلم بصمود أبنائنا وعزيمتهم في الإرادة والتحدي وصولا لحياة كريمة في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.وحيا د. بحر الشهداء والجرحى وكل من ضحى من أبناء شعبنا في سبيل تحرير فلسطين، مؤكدا أن صمود شعبنا هو طريق استردادهم حقوقهم التي حرموا منها بسبب الحصار، وشعبنا اليوم يسطر ملحمة جديدة في النضال الفلسطيني لاسترداد حقوقه، كما حيا الهيئة العليا لمسيرات العودة لما تبذله من جهود كبيرة.وتابع، "يظن هذا العدو، وهو على أبواب الانتخابات أنه يساوم على حقوق شعبنا، مؤكداً لنتنياهو أن الشعب الفلسطيني يملك الأوراق الكثيرة لتلحق الخزي والعار لهذا العدو المجرم، وأن الانفجار سيكون في قلب هذا العدو ".