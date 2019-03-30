الهندي: سلاح المقاومة ليس مطروحًا ضمن تفاهمات التهدئة مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، أن سلاح المقاومة، ليس مطروحا ضمن تفاهمات التهدئة، بين قطاع غزة وإسرائيل، مبينًا في الوقت ذاته، رفض حركته لأي تفاهمات حول السلاح.وقال الهندي، في مقابلة مع قناة (الميادين): إن الجهاد الإسلامي تعمل حالياً على تقييم الوضع، بعد سقوط شهداء ذكرى يوم الأرض، مشيراً إلى أن حركته اتفقت مع حركة حماس أنهما سيدافعان عن الشعب الفلسطيني إذا تمادت إسرائيل بعدوانها.وأوضح، أن حركته لا تأمن الاحتلال الإسرائيلي، لكن رغم ذلك استدرك بالقول: "نعلم أن إسرائيل لا تلتزم بتعهداتها، لكنها قالت للمصريين إنها ستخفف العنف بمسيرات العودة".وذكر الهندي، خلال حديثه، أن الشعب الفلسطيني، دشن اليوم مرحلة جديدة، وأنه لا يمكن أخذ أي حق إلا بالقوة لا بالمفاوضات، داعياً السلطة الفلسطينية، للالتحام مع شعبها.