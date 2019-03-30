عاجل

  • حدشوت24: إطلاق صاروخين من جنوب القطاع وسقوطهما في أشكول

  • صفارات الانذار تدوي في غلاف غزة

شؤون فلسطينية

العالول: عناصر حماس تواجدت بالمسيرات كي لا تخرج عن السياق المتفق عليه

العالول: عناصر حماس تواجدت بالمسيرات كي لا تخرج عن السياق المتفق عليه
رام الله - دنيا الوطن
أكد محمود العالول، نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن الكثير من القادة الإسرائيليين، اطلقوا تصريحات عقب الانتهاء من فعاليات مليونية العودة، ويتحدثون عن نجاحهم في التسنيق من أجل ألا تكون هذه المسيرات مضرة، بالإضافة إلى نجاحهم في السيطرة عليها.

وأوضح العالول في لقاء له عبر شاشة (تلفزيون فلسطين)، أن قوات حركة حماس كانت متواجدة؛ من أجل ألا تخرج المسيرات عن السياق المتفق عليه.

أما فيما يتعلق بالتهدئة، قال العالول: "يتم البحث عن تهدئة، من أجل توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، وإدخال 40 مليون دولار قطرية، ولكن ماذا بعد ذلك؟ ماذا بشأن الموضوع السياسي والحرية والاستقلال؟"

وبين أن المسألة واضحة، وهي السعي لسلخ قطاع غزة عن الجسم الفلسطيني، والذهاب باتجاه دولة فلسطينية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها بعد الانتخابات الإسرائيلية، وذلك بالتوافق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبين العالول، أن التهدئة لها علاقة بالخروج من أي تأثير لمصر على قطاع غزة، وذلك من خلال المشروع القطري بإقامة ميناء بحري في قطاع غزة، مؤكداً في الوقت ذاته، أن جمهورية مصر العربية لن تسمح بذلك.

أما فيما يتعلق بالقمة العربية الـ 30 في تونس، فأكد نائب رئيس حركة فتح، أنه لابد أن يكون لها موقف واضح من القدس والإجراءات الأمريكية في الجولان.

وقال: "فيما يتعلق بالجولان، لا يجب فقط الاستنكار، وإنما يجب إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية".

وفيما يتعلق بالحكومة الفلسطينية الجديدة، قال العالول: "لا نستطيع نحن في حركة فتح، إلا أن نتحمل مسؤولياتنا في حماية الشعب الفلسطيني، وسنبذل كل جهد من أجل تأمين الاحتياجات، وستكون الحكومة لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات".

وأضاف: "ستعمل الحكومة على تغيير جذري في السياسات التي لها علاقة بكافة مجالات الحياة"، مشيراً إلى أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة؛ لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، والتي لها علاقة بالاقتراب من المواطن والاستماع لهمومه ومشاكله، مشدداً على ضرورة صناعة شبكة من التفاهم والتماسك والانسجام الداخلي.

أخبار ذات صلة

البرغوثي يلتقي وفدا تضامنيا فرنسيا ويطلعه على جرائم الاحتلال

البرغوثي يلتقي وفدا تضامنيا فرنسيا ويطلعه على جرائم الاحتلال

ناصر: يجب انهاء الانقسام واستعادة الوحدة لمواجهة المخاطر التي تحدق بالقضية

ناصر: يجب انهاء الانقسام واستعادة الوحدة لمواجهة المخاطر التي تحدق بالقضية

صندوق درء المخاطر ينفذ 600 مشروع انتاج للمزارعين بقيمة 12 مليون يورو

صندوق درء المخاطر ينفذ 600 مشروع انتاج للمزارعين بقيمة 12 مليون يورو

ناصر: نحتاج لاستعادة الوحدة لقطع الطريق على صفقة ترامب

ناصر: نحتاج لاستعادة الوحدة لقطع الطريق على صفقة ترامب

بحر: مليونية العودة رسالة للاحتلال بأن حقوق شعبنا لن تسقط وسنعيدها

بحر: مليونية العودة رسالة للاحتلال بأن حقوق شعبنا لن تسقط وسنعيدها

صور.. تظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية بلندن في يوم الأرض ودعما لمسيرات العودة

صور.. تظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية بلندن في يوم الأرض ودعما لمسيرات العودة

الأسير محمد السلايمة.. تراجيديا رحلة العذاب في سجون الاحتلال

الأسير محمد السلايمة.. تراجيديا رحلة العذاب في سجون الاحتلال

الهندي: سلاح المقاومة ليس مطروحًا ضمن تفاهمات التهدئة مع إسرائيل

الهندي: سلاح المقاومة ليس مطروحًا ضمن تفاهمات التهدئة مع إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

البرغوثي يلتقي وفدا تضامنيا فرنسيا ويطلعه على جرائم الاحتلال

البرغوثي يلتقي وفدا تضامنيا فرنسيا ويطلعه على جرائم الاحتلال

ناصر: يجب انهاء الانقسام واستعادة الوحدة لمواجهة المخاطر التي تحدق بالقضية

ناصر: يجب انهاء الانقسام واستعادة الوحدة لمواجهة المخاطر التي تحدق بالقضية

صندوق درء المخاطر ينفذ 600 مشروع انتاج للمزارعين بقيمة 12 مليون يورو

صندوق درء المخاطر ينفذ 600 مشروع انتاج للمزارعين بقيمة 12 مليون يورو

ناصر: نحتاج لاستعادة الوحدة لقطع الطريق على صفقة ترامب

ناصر: نحتاج لاستعادة الوحدة لقطع الطريق على صفقة ترامب

بحر: مليونية العودة رسالة للاحتلال بأن حقوق شعبنا لن تسقط وسنعيدها

بحر: مليونية العودة رسالة للاحتلال بأن حقوق شعبنا لن تسقط وسنعيدها

صور.. تظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية بلندن في يوم الأرض ودعما لمسيرات العودة

صور.. تظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية بلندن في يوم الأرض ودعما لمسيرات العودة

الأسير محمد السلايمة.. تراجيديا رحلة العذاب في سجون الاحتلال

الأسير محمد السلايمة.. تراجيديا رحلة العذاب في سجون الاحتلال

مختص يصف قرار الوزير صيدم بالمصادقة على التسريع التعليمي بالايجابي

مختص يصف قرار الوزير صيدم بالمصادقة على التسريع التعليمي بالايجابي

منوعات

إصابة عبد الله رويشد بعد سقوطه على المسرح.. شاهد اللحظة المؤلمة

إصابة عبد الله رويشد بعد سقوطه على المسرح.. شاهد اللحظة المؤلمة

سمية الخشاب: &#34;أحمد سعد إنسان طماع.. والحياة أخد وعطا&#34;

سمية الخشاب: "أحمد سعد إنسان طماع.. والحياة أخد وعطا"

أصالة: عملت &#34;بلوك لأنغام&#34; لأنني أعرف تفاصيل تدعوني للغضب

أصالة: عملت "بلوك لأنغام" لأنني أعرف تفاصيل تدعوني للغضب

بعد تبادل القبلات.. نجوى كرم تكشف حقيقة زواجها سراً من ماجد المهندس

بعد تبادل القبلات.. نجوى كرم تكشف حقيقة زواجها سراً من ماجد المهندس

أحمد سعد مع الراقصة جوهرة بعد انفصاله عن سمية الخشاب

أحمد سعد مع الراقصة جوهرة بعد انفصاله عن سمية الخشاب

شيرين تتلقّى اتصالًا من محمد صلاح.. ماذا دار بينهما؟

شيرين تتلقّى اتصالًا من محمد صلاح.. ماذا دار بينهما؟

محمد رمضان يحيي حفله الغنائي &#34;عاريًا&#34; ويصعد المسرح بسيارته &#34;البورش&#34;

محمد رمضان يحيي حفله الغنائي "عاريًا" ويصعد المسرح بسيارته "البورش"

&#34;لبستي البطانة ونسيتي الفستان المرة دي&#34;.. رانيا يوسف تواصل جرأتها والجمهور يواصل الهجوم

"لبستي البطانة ونسيتي الفستان المرة دي".. رانيا يوسف تواصل جرأتها والجمهور يواصل الهجوم

مها أبوعوف تكشف تفاصيل مُرعبة عن شبح &#34;الخواجة اليهودي&#34; الذي عاش معهم 30 عاماً

مها أبوعوف تكشف تفاصيل مُرعبة عن شبح "الخواجة اليهودي" الذي عاش معهم 30 عاماً

من مناسك العُمرة بالسعودية إلى ضريح شيعي بالعراق.. ماذا تفعل إلهام شاهين؟

من مناسك العُمرة بالسعودية إلى ضريح شيعي بالعراق.. ماذا تفعل إلهام شاهين؟

عربي

الأردن يوضح تفاصيل مصرع اثنين من مواطنيه في إيلات

الأردن يوضح تفاصيل مصرع اثنين من مواطنيه في إيلات

اليمن: هجوم للحوثيين قرب موكب بعثة الأمم المتحدة

اليمن: هجوم للحوثيين قرب موكب بعثة الأمم المتحدة

مصرع عامليْن اردنييْن جراء سقوط شجرة عليهما في مدينة ايلات

مصرع عامليْن اردنييْن جراء سقوط شجرة عليهما في مدينة ايلات

مجهول يقتحم موكب بابا الفاتيكان ويتجه صوب العاهل المغربي

مجهول يقتحم موكب بابا الفاتيكان ويتجه صوب العاهل المغربي