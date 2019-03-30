الرئيس عباس والملك عبد الله يتفقان على مواجهة التحديات المُحدقة بالقدس

رام الله - دنيا الوطناجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء السبت، في العاصمة التونسية، مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.واستعرض الزعيمان خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر إقامة الملك عبد الله، مجمل التطورات الراهنة على الساحة الفلسطينية، إضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأكد الرئيس والعاهل الأردني، على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين حيال التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والقدس، كما تم بحث سبل مواجهة التحديات المحدقة بالقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.وهنأ الرئيس، العاهل الأردني على تسلمه جائزة "مصباح السلام للقديس فرنسيس" الدولية، مشيداً بمواقف المملكة الأردنية الهاشمية الداعم للشعب الفلسطيني، وقضيته، في كافة المحافل.وحضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، ووزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي، ومن الجانب الأردني: وزير الخارجية، أيمن الصفدي، ومستشار الملك، مدير مكتب الملك، منار الدباس، وسفير المملكة لدى تونس عواد السرحان، ومندوب المملكة لدى الجامعة العربية علي العابد.