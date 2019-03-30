عياش: لم نُبَلغ حتى اللحظة بتوسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلاً





وكانت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، قد أكدت أن إسرائيل ستقرر صباح غدٍ الأحد، توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة إلى 15 ميلاً.

رام الله - دنيا الوطنأعلن نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين، أن الارتباط المدني الفلسطيني، لم يبلغ حتى اللحظة، بقرار الاحتلال توسيع مساحة الصيد ببحر قطاع غزة، حتى 15 ميلاً.