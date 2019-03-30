نقابة المحامين تتساءل: على ماذا نختلف.. على سلطة تحت الاحتلال؟

رام الله - دنيا الوطنأكدت نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين، على أن رسالة يوم الأرض، تتمثل بالوحدة الوطنية، بل هي صوت الشعب، وصوت الأرض الفلسطينية.وأضافت في بيان لها: إن الكل الفلسطيني مستهدف في ظل قانون يهودية الدولة، وفي ظل تهويد القدس، واعتبارها عاصمة هذه الدولة اليهودية، وفي ظل الاستيطان الذي يلتهم الأرض الفلسطينية، وفي ظل رفض حق العودة لم يبقَ للفلسطينيين أي مكان بفلسطين، حسب هذه الرواية الإسرائيلية، فعلى ماذا نختلف؟ على سلطة تحت الاحتلال؟وأكدت النقابة على مواجهة ما يسمى (صفقة القرن) والتي ظهرت معالمها، واتضحت أهدافها على أنها صفقة بدون الإنسان الفلسطيني، وعلى حسابه أيضاً، مؤكدة أن وحدتنا هي الضمانة لمواجهة حقيقية لهذه المؤامرة، وهي السد المنيع أمام التطبيع؛ ولتصعيد التضامن العربي والدولي مع حقوق شعبنا.ودعت لتوحيد الجهود ورص الصفوف لتوفير الحماية للمواطن، وتحقيق حلم العودة للأرض والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.