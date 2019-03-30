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الأردن يوضح تفاصيل مصرع اثنين من مواطنيه في إيلات

الأردن يوضح تفاصيل مصرع اثنين من مواطنيه في إيلات
رام الله - دنيا الوطن
قال الأردن، السبت: "إن اثنين مواطنيه الذين يعملون في مدينة إيلات الإسرائيلية لقوا مصرعهم، إثر حادث مرتبط بالأحوال الأجوية في المدينة الملاصقة للعقبة الأردنية.

وأوضح مدير العمليات في وزارة الخارجية الأردنية والناطق باسمها، سفيان القضاة، أن حادثا مؤسفا تعرض له عدد من الأردنيين العاملين في مدينة إيلات جراء سقوط شجرة نخيل عليهم نتيجة هبوب رياح عاتية، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم، وجرح ثلاثة آخرين، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال: "إن مركز عمليات الوزارة والسفارة الأردنية لدى تل أبيب، تتابع مع السلطات المعنية للوقوف على كافة التفاصيل ونتائج التحقيق".

وأشار القضاة إلى أن مركز العمليات بالتنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجثمانين، ومتابعة حالة المصابين.

من جانبها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الحادث وقع بالقرب من شاطئ مدينة إيلات الجنوبية.

وأضافت أنه بعد وصول طواقم الإسعاف إلى المكان، وجدت العاملين وقد فارقا الحياة، مشيرة إلى أنهما في العشرينيات من عمرهما ويعملان في المدينة السياحية المطلة على البحر الأحمر.

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