اليمن: هجوم للحوثيين قرب موكب بعثة الأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر حكومية في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة، بأن مواقع المقاومة تعرضت، السبت، لإطلاق نار من قبل جماعات الحوثي، أثناء وصول موكب بعثة الأمم المتحدة إلى مكان اللقاء مع الجانب الحكومي.واضطر موكب الأمم المتحدة، الذي يقل رئيس المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد، للتوقف بعد أن تم إطلاق النار على "جرافة" تابعة للقوات الحكومية، كانت تعمل على فتح الطريق للموكب، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وأدى إطلاق النار إلى توقف الموكب بعض الوقت قبل أن يعاود طريقه للقاء الوفد الحكومي اليمني.وذكرت المصادر، أن الاجتماع انتهى عصر السبت، وتمت فيه مناقشة الأمور الفنية المتعلقة بعملية الانسحاب من الموانئ، وطبيعة السلطات الأمنية التي ستتولى تأمينها، فضلاً عن تفعيل المراقبة في الموانئ والخطوط الأمامية ومناطق الانتشار.وحسب المصادر، فقد تم إبلاغ رئيس اللجنة بموافقة الجانب الحكومي على الخطة المقدمة من قبله بشكل رسمي.وتواصل جماعات الحوثي، عرقلتها تنفيذ اتفاق السويد، مما يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة في البلاد، وزيادة معاناة الشعب اليمني.