راصد جوي: ازدياد برودة الطقس خلال اليومين المقبلين وهبوب رياح قوية

رام الله - دنيا الوطنأكد ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، أنه من المتوقع ازدياد برودة الطقس، خلال اليومين المقبلين؛ لتصبح أقل من معدلاتها العامة، بحدود سبع درجات، بحيث تكون 10 درجات مئوية في النهار، وتتدنى ليلاً إلى أربع درجات.وقال العلامي: "يستمر هبوب رياح نشطة مع هبات قوية على فترات، وتسقط الأمطار فوق العديد من المناطق، وتكون غزيرة ورعدية أحياناً".