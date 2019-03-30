بدران: المساعدات القطرية تصل للناس مباشرة وإذا لم يلتزم الاحتلال سترد الفصائل

رام الله - دنيا الوطنأكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنه ليس غريباً على الاحتلال عدم الالتزام بالاتفاقات، لافتاً إلى أن الاحتلال هو من تحت الاختبار.وقال: "إذا التزام الاحتلال بالاتفاقات؛ فسنكون ملتزمين، ولكن إذا لم يتلزم؛ فستقوم الفصائل بالرد"، مبيناً أنه من المفترض ألا يطلق الاحتلال النار على المتظاهرين، ولكنه أطلقها.وفي السياق، أكد بدران، أن الأيام المقبلة ستشهد لقاءات من قبل الوفد الأمني المصري حول التفاهمات، مشيراً إلى أنه تم الوصول إلى رزمة من التفاهمات، تتعلق بالحياة المعيشية في قطاع غزة الذي يعاني من حصار، أو الكهرباء أو الرواتب أو البطالة أو المشاريع التشغيلية، وتوسيع مساحة الصيد، مشدداً على ضرورة أن يشهد المواطن هذه التسهيلات على الأرض.وقال: "الجانب المصري هو الذي يدير التفاوض غير المباشر بين المقاومة والاحتلال، فهو يخفف المعاناة عبر فتح (معبر رفح) وإدخال البضائع، أما الجانب القطري، فهو بالغ الأهمية، فهو الذي يقدم الشيء المباشر على الأرض من أموال في القطاع".وفي السياق، أوضح بدران، أن دولة قطر تتحرك ضمن المجتمع الدولي، حيث إن المساعدات القطرية، تصل إلى الناس مباشرة دون أي تدخل من حركة حماس.وأشار بدران إلى أنه آن الأوان لحركة فتح، أن تأتي إلى حالة التوافق الفلسطيني، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.