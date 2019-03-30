الخضري: أهم دعوة بيوم الأرض أن الوحدة طريق الحرية وتحقيق الأهداف

رام الله - دنيا الوطنأكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن يوم الأرض، هو يوم لتأكيد الحق الفلسطيني في التمسك بالأرض حرة كريمة دون احتلال وحصار وعدوان.وقال الخضري في تصريح صحفي، صدر عنه اليوم السبت 30-03-2019 بمناسبة إحياء ذكرى يوم الأرض الخالد، أن أهم دعوة موجهة اليوم للكل الفلسطيني، أن طريق الوحدة الوطنية هو طريق الحرية، وتحقيق الأهداف الفلسطينية، والتأكيد على حق شعبنا الفلسطيني في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.وشدد الخضري على أنه في ظل التحديات والمخاطر التي تهدد الكل الفلسطيني دون استثناء، تبقى حقيقة أنه كلما اتسعت مساحات الخلاف والفرقة، زاد الخطر والتهديد لكل أرضنا وشعبنا في القدس وغزة والضفة الغربية والداخل والشتات، وعلى الرغم من يأس المعظم فانني أكرر وبكل تأكيد، ان طريق وحدتنا هو الممر الآمن الوحيد، وغيره ضياع.وناشد الخضري القمة العربية المنعقدة في تونس بضرورة دعم وإسناد، وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني سياسياً ومالياً، حيث المعاناة تطال الكل الفلسطيني في القدس بالتهويد، وفي غزة بالحصار والعدوان، وفي الضفة الغربية بالاحتلال والجدار والاستيطان.كما جدد الخضري مناشدة المجتمع الدولي للعمل على الزام الاحتلال برفع الحصار غير القانوني المفروض على غزة وغير الأخلاقي وغير الإنساني، حيث تزداد المعاناة يوماً بعد يوم في كافة مناحي الحياة الصحية والبيئية والاقتصادية مع ارتفاع مخيف في معدلات الفقر والبطالة؛ ليصل إلى أكثر من 60% بين الشباب.