فتوح: الاحتلال يُقرر فتح كرم أبو سالم غداً وعلى التجار تجهيز بضائعهم
رام الله - دنيا الوطن
أكد رائد فتوح، رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، أنه تم إبلاغ الشركات الفلسطينية، بقرار الاحتلال، فتح معبر كرم أبو سالم التجاري، غداً الأحد، كالمعتاد.
وقال فتوح في تصريح صحفي له: "على التجار تجهيز بضائعهم المنسق لها ليوم غدٍِ الأحد".
أكد رائد فتوح، رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، أنه تم إبلاغ الشركات الفلسطينية، بقرار الاحتلال، فتح معبر كرم أبو سالم التجاري، غداً الأحد، كالمعتاد.
وقال فتوح في تصريح صحفي له: "على التجار تجهيز بضائعهم المنسق لها ليوم غدٍِ الأحد".
بدوره، أكد موقع (واللا) الإسرائيلي، أن معبر كرم أبو سالم التجاري، سيعمل غداً الأحد، بشكل طبيعي وكالمعتاد.
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