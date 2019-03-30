فتوح: الاحتلال يُقرر فتح كرم أبو سالم غداً وعلى التجار تجهيز بضائعهم





بدوره، أكد موقع (واللا) الإسرائيلي، أن معبر كرم أبو سالم التجاري، سيعمل غداً الأحد، بشكل طبيعي وكالمعتاد.













رام الله - دنيا الوطنأكد رائد فتوح، رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، أنه تم إبلاغ الشركات الفلسطينية، بقرار الاحتلال، فتح معبر كرم أبو سالم التجاري، غداً الأحد، كالمعتاد.وقال فتوح في تصريح صحفي له: "على التجار تجهيز بضائعهم المنسق لها ليوم غدٍِ الأحد".