الرئيس عباس يصل تونس للمشاركة في القمة العربية الـ30

رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، العاصمة التونسية للمشاركة في أعمال القمة العربية في دورتها الـ30 المقررة يوم غد الأحد.وكان في استقبال الرئيس في مطار قرطاج الدولي، رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).واستعرض الرئيس ونظيره التونسي حرس الشرف، بعد أن عزف النشيدان الوطنيان الفلسطيني والتونسي.