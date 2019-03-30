الأشغال العامة تبحث مع السفير الصيني التعاون في قطاع البنية التحتية

رام الله - دنيا الوطنبحث وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م.فيصل فريحات مع سفير الجمهورية الصينية في فلسطين قوه في سبل التعاون في قطاع البنية التحتية ورفع قدرات الكوادر البشرية في الوزارة.جاء ذلك خلال لقائهم في مقر الوزارة، بحضور الملحق التجاري والاقتصادي (شو فانغ)، و عدد من مدراء الوزارة .وتم خلال اللقاء التطرق الى امكانية التعاون بين الطرفين بهدف النهوض بمجال البنية التحتية خاصة قطاع الطرق، و محاولة التغلب على المعيقات التي تواجه بعض المشاريع الاستراتيجية.وأعرب فريحات عن شكره العميق للحكومة الصينية والشعب الصيني لدعمهم ومساندتهم الدائمة للحكومة الفلسطينية.ومن جهته قال السفير الصيني أن بلاده تبدي استعدادها لدراسة المشاريع الحيوية في فلسطين، وعن جاهزيتها لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم.