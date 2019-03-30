مقتل أربعة طلاب وإصابة 17 شخصا جراء قصف وسط أفغانستان

رام الله - دنيا الوطنقتل أربعة طلاب وأصيب 17 شخصا آخرون بجروح اليوم السبت، جراء سقوط قذيفة هاون على مدرسة في ولاية غزني وسط أفغانستان، حسب وكالة "بجواك" الإخبارية الأفغانية.وذكرت وكالة (أسوشيتد برس) أن الحادث وقع أثناء اشتباك بين مسلحي "طالبان" وقوات الأمن الأفغانية قرب حاجز أمني في مديرية أندار شرقي ولاية غزني، حيث تعرض مبنى المدرسة لسقوط قذيفة أطلقها أحد طرفي الاشتباك.ونقلت الوكالة عن الناطق باسم حاكم الولاية محمد عارف نوري قوله، إن 15 طالبا ومعلمين اثنين أصيبوا بجروح في الحادث، وأن أعمار الطلاب القتلى تتراوح بين 10 و16 عاما.وباشرت السلطات التحقيق لتحديد الطرف الضالع في إطلاق القذيفة، فيما لم يعلن أي من الجانبين مسؤوليته عن الحادث.