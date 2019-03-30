العاروري: لا نتوقع من الاحتلال إلى الأسوأ ومسيرات العودة حققت الكثير

رام الله - دنيا الوطنقال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس): "لا نتوقع من الاحتلال إلا الأسوأ، ولا نبني مسيرنا وسلوكنا الميداني والسياسي على الثقة به".واكد العاروري في تصريح له، أن مسيرات العودة وكسر الحصار، حققت الكثير، اولها التفاف شعبي عارم واجماع وطني.وشهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة، اليوم السبت، حالة من التوتر الشديد اثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في اطار فعالية مليونية العودة والأرض.وقد اسفرت المواجهات عن استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، واصابة 244 أخرين بجروح مختلفة.