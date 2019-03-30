مصرع عامليْن اردنييْن جراء سقوط شجرة عليهما في مدينة ايلات
رام الله - دنيا الوطن
لقي عاملان أردنيان مصرعهما، مساء اليوم السبت، اثر سقوط شجرة كبيرة عليهما على الشاطئ جنوب مدينة ايلات، بحسب ما جاء على موقع القناة (13) الاسرائيلية.
وأشارت القناة ذاتها إلى إلى أن الجيش الاسرائيلي، باشر باجراءات التحقيق حول الحادثة.
لقي عاملان أردنيان مصرعهما، مساء اليوم السبت، اثر سقوط شجرة كبيرة عليهما على الشاطئ جنوب مدينة ايلات، بحسب ما جاء على موقع القناة (13) الاسرائيلية.
وأشارت القناة ذاتها إلى إلى أن الجيش الاسرائيلي، باشر باجراءات التحقيق حول الحادثة.
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