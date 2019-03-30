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مجهول يقتحم موكب بابا الفاتيكان ويتجه صوب العاهل المغربي

مجهول يقتحم موكب بابا الفاتيكان ويتجه صوب العاهل المغربي
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم شاب مغربي موكب العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال مراسم استقباله بابا الفاتيكان في مدينة الرباط، لكن أفراد الحرس الملكي حالوا دون وصول الشاب لسيارة الملك واعتقلوه.

وأظهر فيديو الشاب وهو يركض بمحاذاة الموكب محاولا الوصول إلى سيارة الملك المغربي إلا أن أفراد الحرس الملكي منعوه من تحقيق هدفه وقبضوا عليه ليتابع الموكب طريقه بشكل عادي.

وظهر الشاب في الدقيقة 14 من البث المباشر الذي نشرته قناة (روسيا اليوم).

واستقبل الملك محمد السادس اليوم السبت 30 مارس البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية الذي يؤدي زيارة رسمية إلى المغرب تستمر يومين، بدعوة من العاهل المغربي.

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