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مساء اليوم.. الوفد الأمني المصري يلتقي السنوار

مساء اليوم.. الوفد الأمني المصري يلتقي السنوار
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يجري الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، مساء اليوم السبت، لقاءً مع يحيى السنوار قائد حركة المقاومة الاسلامية (حماس).

ومن المتوقع أن يبحث الوفد الأمني المصري، مع السنوار، العديد من القضايا والملفات على الساحة الفلسطينية، وعلى رأسها التهدئة مع الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أنه من الطبيعي ان تجري مثل هذه اللقاءات، ولا يحتاج الى اعلانات، لافتا إلى أن الاتصالات لا تنقطع.

وقال: "جهد الاشقاء المصريين مقدر، والذين يخففون عن الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان عليه"، مضيفا: "إن أي لقاء يأتي مع السنوار او مع اي قيادي بالفصائل، يأتي في سياقه الطبيعي؛ للتنسيق في المواقف المشتركة للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه على الاحتلال ورفع الحصار".

وكان السنوار، قد اكد خلال مشاركته في فعالية مليونة العودة والأرض التي انطلقت اليوم السبت، شرقي قطاع غزة، أنه يتم التحاور مع المسؤولين المصريين حول قضية الاسرى والقدس، ثم قضايا قطاع غزة.

وأشار إلى أن الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، أمام اختبار جديد، لافتا إلى أن تعامل المقاومة مع الاحتلال تجاه المسيرات الشعبية في العام الجديد لن يكون كما كان في العام الماضي.

وقال السنوار: "رغم البطش والقهر والتجويع شعبنا يؤكد تمسكه بالثوابت وبحق العودة مهما تنازل المتنازلون أو طبع المطبعون أو نسق المنسقون".

وفي السياق، أكد السنوار أن قضية الاسرى على سلم اولويات حركة حماس حتى يتم تحريرهم من سجون الاحتلال الاسرائيلي.

يشار إلى ان الوفد الامني المصري وصل قبل عدة ايام، الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ايرز، شمالي قطاع غزة، حيث عقد عدة لقاءات مع الفصائل، ليبلغهم بالرد الاسرائيلي حول موضوع التهدئة.

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