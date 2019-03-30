عدسة "دنيا الوطن" ترصد لحظة وصول الشهيد عمارة لمستشفى الشفاء





وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قد أفادت بإن احصائية الاعتداءات الاسرائيلية بحق المواطنين، وصلت الى شهيدين و207 إصابات.











خاص دنيا الوطنرصدت عدسة "دنيا الوطن" لحظة وصول الشهيد أدهم عمارة الى مستشفى الشفاء، وذلك بعد استشهاده برصاص الاحتلال ضمن فعاليات مليونية العودة والارض على الحدود الشرقية لمدينة غزة.