ليبرمان: إسرائيل زادت الأموال التي تدفعها لحماس لـ 40 مليون دولار
رام الله - دنيا الوطن
قال أفيغدور ليبرمان رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، وزير الجيش السابق في تعقيب له حول المظاهرات عند حدود قطاع غزة: "إن إسرائيل زادت المبالغ المالية التي تدفعها إلى حركة حماس".
وأضاف ليبرمان خلال لقاء ثقافي في رمات غان اليوم السبت وفق القناة 13 الإسرائيلية: "إن الخطوة الأولى التي يتعين القيام بها هي إيقاف الأموال التي تُدفع إلى حركة حماس"، مردفاً: "إسرائيل ستزيد الأموال لحماس، والتي كان قدرها 15 مليون دولار إلى 40 مليون دولار".
وتابع: "ما حدث الليلة الماضية على حدود غزة من مئات العبوات التي أُلقيت على السياج وصمة عار لدولة إسرائيل.. الحكومة الإسرائيلية خائفة ولا تستطيع اتخاذ أي قرار ".
قال أفيغدور ليبرمان رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، وزير الجيش السابق في تعقيب له حول المظاهرات عند حدود قطاع غزة: "إن إسرائيل زادت المبالغ المالية التي تدفعها إلى حركة حماس".
وأضاف ليبرمان خلال لقاء ثقافي في رمات غان اليوم السبت وفق القناة 13 الإسرائيلية: "إن الخطوة الأولى التي يتعين القيام بها هي إيقاف الأموال التي تُدفع إلى حركة حماس"، مردفاً: "إسرائيل ستزيد الأموال لحماس، والتي كان قدرها 15 مليون دولار إلى 40 مليون دولار".
وتابع: "ما حدث الليلة الماضية على حدود غزة من مئات العبوات التي أُلقيت على السياج وصمة عار لدولة إسرائيل.. الحكومة الإسرائيلية خائفة ولا تستطيع اتخاذ أي قرار ".
التعليقات