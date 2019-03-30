شؤون فلسطينية

ليبرمان: إسرائيل زادت الأموال التي تدفعها لحماس لـ 40 مليون دولار

ليبرمان: إسرائيل زادت الأموال التي تدفعها لحماس لـ 40 مليون دولار
رام الله - دنيا الوطن
قال أفيغدور ليبرمان رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، وزير الجيش السابق في تعقيب له حول المظاهرات عند حدود قطاع غزة: "إن إسرائيل زادت المبالغ المالية التي تدفعها إلى حركة حماس".

وأضاف ليبرمان خلال لقاء ثقافي في رمات غان اليوم السبت وفق القناة 13 الإسرائيلية: "إن الخطوة الأولى التي يتعين القيام بها هي إيقاف الأموال التي تُدفع إلى حركة حماس"، مردفاً: "إسرائيل ستزيد الأموال لحماس، والتي كان قدرها 15 مليون دولار إلى 40 مليون دولار".

وتابع: "ما حدث الليلة الماضية على حدود غزة من مئات العبوات التي أُلقيت على السياج وصمة عار لدولة إسرائيل.. الحكومة الإسرائيلية خائفة ولا تستطيع اتخاذ أي قرار ".

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