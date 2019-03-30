شؤون فلسطينية

السنوار: نتحاور مع المصريين حول قضيتي الأسرى والقدس ثم قضايا القطاع.. والاحتلال أمام اختبار

السنوار: نتحاور مع المصريين حول قضيتي الأسرى والقدس ثم قضايا القطاع.. والاحتلال أمام اختبار
رام الله - دنيا الوطن
أكد يحيى السنوار قائد حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في قطاع غزة، أنه يتم التحاور مع المسؤولين المصريين حول قضية الاسرى والقدس، ثم قضايا قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مشاركته في مليونية العودة شرقي قطاع غزة، حيث اشار إلى ان الاحتلال الاسرائيل اليوم أمام اختبار جديد، لافتا إلى أن تعامل المقاومة مع الاحتلال تجاه المسيرات الشعبية في العام الجديد لن يكون كما كان في العام الماضي.

وقال السنوار: "رغم البطش والقهر والتجويع شعبنا يؤكد تمسكه بالثوابت وبحق العودة مهما تنازل المتنازلون أو طبع المطبعون أو نسق المنسقون".

وفي السياق، أكد السنوار أن قضية الاسرى على سلم اولويات حركة حماس حتى يتم تحريرهم من سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وفي نهاية حديثه، توجه السنوار بالشكر الى الشعب الفلسطيني الذي يواصل هذه المسيرة، ويرسم الصورة واللوحة الرائعة على مدار عام كامل من المقاومة الشعبية.

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