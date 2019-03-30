الزهار: مخطئ من يظن أن المقاومة خيار فصيل بل أصبحت شعار الشارع الفلسطيني





واضاف الزهار في تصريحات له، خلال مشاركته في مسيرة مليونية العودة والارض شرقي مدينة غزة: "لا تنازل عن كسر الحصار وعن فلسطين ولا تنازل عن القدس".

رام الله - دنيا الوطنقال محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس): "من يظن ان المقاومة خيار فصيل، فهو مخطئ، لأنها اصبحت شعار الشارع الفلسطيني.