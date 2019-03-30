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شؤون فلسطينية

أبو شنب: الجمهور بالقطاع عاقب حماس اليوم بعد قمع حراك "بدنا نعيش"

أبو شنب: الجمهور بالقطاع عاقب حماس اليوم بعد قمع حراك "بدنا نعيش"
القيادي في حركة فتح حازم أبو شنب
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة فتح، حازم أبو شنب: إن العلاقة فقدت بين والناس وحماس، والتي تريد الركوب على موجة خروج الناس، مشيراً إلى أن الانفصال  حصل ما بين حماس والجمهور الفلسطيني، بشكل كامل، والاعتداءات الشديدة والجرائم التي ارتكبتها حماس، بحق نشطاء حراك "بدنا نعيش" في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لقناة (العربية): أن الجمهور عاقب حماس بعدم الخروج بالعدد الكبير، حتى لا تركب على موج هذه التظاهرات.

وتابع: "الجزء الثاني هو ما يتعلق بالتفاهمات، والمعادلة هي الأمن مقابل المال، اتفقت فيها حماس مع إسرائيل، والتي لم توافق عليها الأخيرة، وحماس تطلب الحصول على 30 مليون دولار مقابل أن تحفظ الأمن، ونشرت 10000 من مسلحيها، لمنع المحتجين القيام باحتجاجاتهم، وتقوم بدورها حماس عند الحدود الشرقية لقطاع غزة، مقابل أمرين، الأول الموافقة على مطالبات حماس عبر الوسطاء، الذين قاموا بهذا الدور، تؤمن فيها 30 مليون، والثاني الاستجابة للتهديد الذي وصل لحماس". 

وتابع أبو شنب: "لم تقدم دولة الاحتلال الإجابة بنعم على أي مطالبات، وقال إنه سيدرس هذه الأمور، وبالأمس كانت الرسالة واضحة عبر وسطاء إلى جانب حماس، سيتم قتل قادة حماس إن تركت الأمور تسير على الحدود".

وأكد القيادي في حركة فتح، أن "الوفد المصري ليس فقط من يقوم  بوساطة، ولكن السفير العمادي هو الذي تعهد بقبول طلبات حماس ويقدم هذه الأموال مقابل حفظ أمن إسرائيل"، وفق تعبيره. 

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